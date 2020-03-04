***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
04.03.2020 22:25
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arzeden işlemlerin incelenmesi ve 2020 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arzeden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 4 Mart 2020 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır. İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş ve BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 24 No'lu Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine uygunluklarına nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2020 yılında da ilgili kuruluşlardan benzer koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824417
BIST
18:05110.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -421,89
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
18:056,0797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
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|Açılış
|: 6,0980
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|Önceki Kapanış
|: 6,1470
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6,1430
En Düşük
6,0637
18:056,7707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0552
|Açılış
|: 6,7680
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|Önceki Kapanış
|: 6,8270
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6,8556
En Düşük
6,7547
18:05320,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
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|Açılış
|: 320,03
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,63
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.583.513
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.537.814
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.631.140
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.826.004
|% 14,84
|
|KSTUR
|30,60
|77.405
|% 9,99
|
|UZERB
|1,93
|42.042
|% -9,81
|
|SAMAT
|2,15
|9.723.676
|% -9,28
|
|EGCEY
|0,51
|100.831
|% -8,93
|
|EGCYH
|0,34
|193.475
|% -8,11
|
|PGSUS
|51,70
|142.492.329
|% -7,76
|
|ASELS
|29,78
|1.785.864.600
|% -2,30
|
|THYAO
|11,75
|1.122.045.223
|% -3,85
|
|GARAN
|10,36
|655.580.982
|% 1,67
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|HALKB
|6,27
|438.234.376
|% -3,39
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|ODAS
|2,10
|380.253.538
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,47
|231.390.425
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|371.896.300
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|185.583.685
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7959
|7,8350
|% 0,05
|
|Frank
|6,3291
|6,3672
|% -0,49
|
|Riyal
|1,6149
|1,6230
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|2,50
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|51,59
|51,59
|-0,27
|
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17:59XU030
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