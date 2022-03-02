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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

02.03.2022 21:59
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2021 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arzeden işlemlerin incelenmesi ve 2022 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arzeden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 2 Mart 2022 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.  İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş ve BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 24 No'lu Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2021 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine uygunluklarına nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2022 yılında da ilgili kuruluşlardan benzer koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna v
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Altın Gr. 872 872 2,64  
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Tam 5.780 5.926 95,35  
Yarım 2.794 2.867 46,13  
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Gümüş Gr. 11,41 11,42 0,03  
B. Petrol 112 112 6,60  
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