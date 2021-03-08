***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıŞirket 2020 yılında 3 konferansa katılım göstermiş, finansal sonuçlara ilişkin 4 yatırımcı telekonferansı düzenlemiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832877Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıEvetİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıYıl içerisinde böyle bir işlem gerçekleşmemiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820587Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824417Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/PolitikalarBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/431725Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası26Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurula sadece pay sahipleri katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıBulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 14,781.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/PolitikalarYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı05/05/2020 0 % 86,47 % 0 % 86,47 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri 9. Madde 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842877İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, internet sitesi - Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu KomiteleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, internet sitesi - Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu KomiteleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday gösterme komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, internet sitesi - Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu KomiteleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ücret komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıGeleceğe Yönelik Beklentiler ve GerçekleşmelerKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu ve Üst YönetimBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 5 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 66,66 % 33,33 2 2Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 5 5İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiZaman zaman değerlendirilmektedir.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiMustafa Latif Topbaş Yönetim Kurulu Başkanlığı, P.K. Merali Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile yetkilendirilmiştir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı10Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıRisk Yönetimi ve İç Kontrol MekanizmasıYönetim kurulu başkanının adıMustafa Latif Topbaşİcra başkanı / genel müdürün adıMustafa Latif Topbaş - İcra Kurulu BaşkanıYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842883Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıSigorta bulunmasına rağmen şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır. Ayrıca zorunlu bir husus olmadığı için KAP açıklaması yapılmamıştırKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın üyelerin sayısı ve oranıBildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMustafa Latif Topbaş İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/05/1995 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Mahmud P. Merali İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/04/2006 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Ömer Hulusi Topbaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/06/2005 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/04/2008 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Ahmet Akça İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 25/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832880 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Paul Micheal Foley İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/05/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832880 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket, tazminat ile ilgili hususları İş Kanunu?nun ilgili hükümleri kapsamında yürütmektedir. Şirket özelindeki hususların ilgili kanun maddeleri uyarınca değerlendirilmesi sebebiyle özellikle bir tazminat politikası oluşturulmamış olmasına rağmen Şirket, tazminat politikası oluşturmayı değerlendirmektedir.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı53İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıŞirket ilgili müdürleriŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriŞirket Genel Müdürlük Telefonları (0 216 564 03 03), Şirket web sitesindeki "iletişim formu"3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıŞirket içi düzenlemeler olması sebebiyle internet sitesinde yayınlanmaması tercih edilmiştir.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıDenetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, İSG Kurulu.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüHalefiyet planı bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYazılı insan kaynakları politikası bulunmamaktadır. Personel alım ölçütlerini içeren Şirket içi düzenlemeler Şirket politikası gereğince internet sitesinde yayımlanmamaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetibulunmamaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıEtik kuralların yer aldığı personel yönetmeliği ve diğer Şirket içi düzenlemeler internet sitesinde yayımlanmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevresel ve kurumsal yönetim konuları Şirket Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim/Sosyal Sorumluluk ve Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar bölümünde yer almaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirket içi politika ve prosedürler, yönetimin gözetimi, kontrol uygulamaları ve iç denetim mekanizmasının etkin işleyişi alınan önlemler arasında yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri ve hakkımızda bölümleriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri/Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu ve Üst Yönetim, Bağımsızlık Beyanıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu ve Üst Yönetimç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıRisk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizmasıd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket aleyhine açılan önemli dava bulunmamaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıİlgili hizmetler alınmamaktadırf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıİnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlikİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu7 günKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim /Ana SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBu hususa ilişkin politika bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıYönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206977 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/353650Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Ahmet Akça Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Paul Micheal Foley Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Paul Micheal Foley Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mahmud Pyrali Merali Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Serkan Savaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Paul Micheal Foley Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Mahmut Pyarali Merali Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916412BIST