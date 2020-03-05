***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2020 10:07
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu ile basın bülteni ekte sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824474
BIST
10:59112.799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 2.013,46
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
112.884
En Düşük
112.384
10:596,0810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,0936
En Düşük
6,0635
10:596,7728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,7930
En Düşük
6,7574
10:59320,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 320,19
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
321,40
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|2.521.419
|% 14,97
|
|AGHOL
|18,78
|34.068.426
|% 13,75
|
|GARFA
|5,60
|28.692.352
|% 11,78
|
|BRKSN
|2,97
|3.291.373
|% 10,82
|
|EMNIS
|2,46
|2.905
|% 9,82
|
|BALAT
|2,92
|61.180
|% -5,50
|
|YKGYO
|3,15
|17.139.696
|% -5,41
|
|ATSYH
|1,30
|7.800
|% -3,70
|
|BASCM
|2,90
|742
|% -3,01
|
|MEMSA
|0,34
|51.239
|% -2,86
|
|ASELS
|30,46
|247.076.694
|% 2,28
|
|THYAO
|11,92
|157.954.290
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,59
|116.041.675
|% 1,17
|
|KARSN
|1,97
|103.263.651
|% 2,07
|
|GARAN
|10,58
|76.604.109
|% 2,12
|
|KARSN
|1,97
|103.263.651
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,59
|116.041.675
|% 1,17
|
|ODAS
|2,14
|71.277.540
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,34
|25.023.832
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,49
|24.004.543
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8037
|7,8429
|% 0,09
|
|Frank
|6,3295
|6,3677
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6154
|1,6235
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|0,16
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,58
|51,58
|0,45
|
Seans Raporu
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11:14CRFSA
Yüzde 5.11 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 551, 248 adet işlem
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11:13DYOBY
Yüzde 6.69 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 833, 250 adet işlem
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11:12GARFA
Yüzde 11.58 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 254, 696 adet işlem
-
11:11BRKSN
Yüzde 10.82 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 132, 828 adet işlem
-
11:10XU100
Endeks 112, 695 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 72 üstünde . İşlem hacmi 1, 581.00 milyon TL de