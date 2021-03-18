***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Kararı ve ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Mart 2021 tarihli onayı ile 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında, Sn. Ahmet AKÇA ve Sn. Paul Michael FOLEY'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919080BIST