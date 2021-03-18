***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 18:04
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Kararı ve ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Mart 2021 tarihli onayı ile 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında, Sn. Ahmet AKÇA ve Sn. Paul Michael FOLEY'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919080
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|103.133.701
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|821.123
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|169.671.321
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|678.918.212
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|827.091.018
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|Satış
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|Dolar
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|Euro
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|407
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|Tam
|2.710
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