***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun 26 Kasım 2021 tarihinde aldığı karara istinaden 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle Umut BABA'nın Operasyon Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.1980 doğumlu olan Umut BABA, lisans öğrenimini 2004 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır. Sonrasında çeşitli şirketlerde satış ve satın alma alanlarında yöneticilik yapmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979918BIST