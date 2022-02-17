***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2022 16:16
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamamızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verildiği duyurulmuştu. Şirketimize iletilen para cezası, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 718.596.896 TL olarak 17 Şubat 2022 tarihinde ödenmiştir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenecek olan 31.12.2021 tarihli mali tablolarında ilgili para cezası tutarında karşılık ayrılacaktır. Cezanın ödenmesi veya Şirket mali tablolarına yansıtılması cezaya konu suçlamaların kabul edildiği anlamına gelmemekte olup, cezanın iptaline ilişkin ilgili mahkemede yasal süre içinde dava açılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002382
BIST
16:162.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,14
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
16:1613,6237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0268
|Açılış
|: 13,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
16:1615,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0228
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
16:16828,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 9,63
|Açılış
|: 828,12
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|10.778.297
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.759.495
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|65.589.124
|% 9,91
|
|ERSU
|6,40
|127.240.774
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.468.714
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.396.113
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,68
|5.217.174.968
|% 0,27
|
|KRDMD
|11,85
|1.653.177.789
|% -0,17
|
|EREGL
|28,60
|1.380.241.450
|% 1,49
|
|TUPRS
|196,00
|1.187.968.388
|% 0,20
|
|GARAN
|11,91
|814.794.881
|% 0,59
|
|YKBNK
|4,06
|708.896.070
|% 1,25
|
|THYAO
|29,68
|5.217.174.968
|% 0,27
|
|KRDMD
|11,85
|1.653.177.789
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,34
|288.704.121
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,87
|144.524.889
|% 9,36
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6154
|13,6237
|% 0,20
|
|Euro
|15,4931
|15,5039
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,5017
|18,5945
|% 0,41
|
|Frank
|14,7445
|14,8334
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6207
|3,6388
|% 0,23
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|20,21
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,63
|
|Cumhuriyet
|5.495
|5.578
|83,00
|
|Tam
|5.471
|5.608
|84,80
|
|Yarım
|2.644
|2.713
|41,02
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,51
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|0,05
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|-0,50
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, EKGYO, PGSUS
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 3 artarak (% 0.18 ) 1, 841
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, DESPC, ISATR, ARMDA, BMSCH
-
16:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INTEM, AVHOL, KAPLM, SANEL, PKENT, ERSU, DZGYO
-
16:31
ETILR, LUKSK, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında