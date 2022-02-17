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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.02.2022 16:16
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

30 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamamızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verildiği duyurulmuştu. Şirketimize iletilen para cezası, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 718.596.896 TL olarak 17 Şubat 2022 tarihinde ödenmiştir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenecek olan 31.12.2021 tarihli mali tablolarında ilgili para cezası tutarında karşılık ayrılacaktır. Cezanın ödenmesi veya Şirket mali tablolarına yansıtılması cezaya konu suçlamaların kabul edildiği anlamına gelmemekte olup, cezanın iptaline ilişkin ilgili mahkemede yasal süre içinde dava açılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002382


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Altın Gr. 828 828 9,63  
Cumhuriyet 5.495 5.578 83,00  
Tam 5.471 5.608 84,80  
Yarım 2.644 2.713 41,02  
Çeyrek 1.326 1.356 20,51  
Gümüş.Ons 23,78 23,81 0,15  
Gümüş Gr. 10,38 10,40 0,05  
B. Petrol 94,31 94,31 -0,50  
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