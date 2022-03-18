***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 15:18
Açıklamalar
30.10.2021 ve 17.02.2022 tarihli KAP açıklamalarımızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verildiği ve Şirketimize iletilen para cezasının, her türlü itiraz hakkı saklı kalmak koşuluyla %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 718.596.896 TL olarak ödendiği duyurulmuştu.
Rekabet Kurumunun bu ceza kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası 18.03.2022 tarihinde ilgili İdare Mahkemesi nezdinde açılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011367
BIST
15:092.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,60
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
15:0914,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0993
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8211
En Düşük
14,6600
15:0916,3415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0160
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
15:09922,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,38
|Açılış
|: 922,57
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler15:09
|PENTA
|381,10
|42.504.288
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.102.364
|% 9,95
|
|CMBTN
|222,50
|35.742.127
|% 7,85
|
|EMNIS
|22,50
|275.951
|% 7,76
|
|EUHOL
|3,21
|49.569.994
|% 7,36
|
|PKENT
|354,00
|25.125.986
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|37.629.983
|% -9,72
|
|ORCAY
|19,32
|138.659.853
|% -7,12
|
|GARFA
|12,41
|2.700.591
|% -4,69
|
|OYLUM
|4,82
|3.343.056
|% -4,17
|
|THYAO
|28,00
|1.833.372.040
|% 0,50
|
|EREGL
|35,92
|1.210.039.279
|% 0,45
|
|KRDMD
|14,81
|1.103.872.708
|% -1,20
|
|PETKM
|8,56
|804.329.361
|% 1,18
|
|SASA
|53,80
|659.532.634
|% 1,41
|
|DOHOL
|3,53
|490.206.552
|% 2,02
|
|KARSN
|4,39
|546.524.330
|% 5,28
|
|PETKM
|8,56
|804.329.361
|% 1,18
|
|YKBNK
|3,86
|348.330.494
|% -0,77
|
|VAKBN
|3,47
|296.078.152
|% 1,46
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7968
|14,8011
|% 0,68
|
|Euro
|16,3237
|16,3415
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,3811
|19,4783
|% 0,67
|
|Frank
|15,7547
|15,8497
|% 0,94
|
|Riyal
|3,9338
|3,9535
|% 0,81
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-5,58
|
|Altın Gr.
|924
|924
|6,60
|
|Cumhuriyet
|6.118
|6.210
|33,00
|
|Tam
|6.084
|6.238
|28,07
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|13,58
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|6,79
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,84
|
Seans Raporu
15:09
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15:24GSDDE
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15:22XU100
Endeks 2, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 15, 697.00 milyon TL de
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15:22EGPRO
Yüzde 4.51 oranında artışla 28.74 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 686 adet işlem
-
15:21ALARK
Yüzde 5.54 oranında artışla 21.70 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 057, 304 adet işlem