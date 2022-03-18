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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2022 15:18
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

Açıklamalar

30.10.2021 ve 17.02.2022 tarihli KAP açıklamalarımızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verildiği ve Şirketimize iletilen para cezasının, her türlü itiraz hakkı saklı kalmak koşuluyla %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 718.596.896 TL olarak ödendiği duyurulmuştu.
Rekabet Kurumunun bu ceza kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası 18.03.2022 tarihinde ilgili İdare Mahkemesi nezdinde açılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011367


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