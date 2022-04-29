***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 22:42
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Mart 2022 tarihli onayı ile 7 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021 Olağan Genel Kurul toplantısında, Sn. Ahmet AKÇA ve Sn. Paul Michael FOLEY'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026218
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
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|Önceki Kapanış
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2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8462
En Yüksek
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|: 0,38%
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|Açılış
|: 14,8700
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|Önceki Kapanış
|: 14,7750
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En Düşük
14,7579
18:0515,6839
En Yüksek
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|: 0,81%
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|Açılış
|: 15,6600
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|Önceki Kapanış
|: 15,5300
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18:05905,43
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|: 0,55%
|| 4,94
|Açılış
|: 905,43
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|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8421
|14,8462
|% 0,38
|
|Euro
|15,6377
|15,6839
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,6109
|18,7043
|% 1,35
|
|Frank
|15,1893
|15,2808
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9457
|3,9654
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|3,03
|
|Altın Gr.
|905
|906
|5,05
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|-0,16
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem