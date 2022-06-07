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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.06.2022 21:09
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

07 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası şekillenen Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belirlenmiştir. Buna göre Mustafa Latif  Topbaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Mahmud Pyarali Merali Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmışlardır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı'nın aynı kişi olması durumunda, bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmekte olup bu durum, Şirket'in, karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edebilmesi ve daha dinamik bir organizasyon yapısının oluşması sebebiyle tercih edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035587


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