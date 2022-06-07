***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2022 21:09
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası şekillenen Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belirlenmiştir. Buna göre Mustafa Latif Topbaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Mahmud Pyarali Merali Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmışlardır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı'nın aynı kişi olması durumunda, bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmekte olup bu durum, Şirket'in, karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edebilmesi ve daha dinamik bir organizasyon yapısının oluşması sebebiyle tercih edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035587
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 2.651
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|Önceki Kapanış
|: 2.648
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2.656
En Düşük
2.620
18:0516,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
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|Açılış
|: 16,8000
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|Önceki Kapanış
|: 16,5950
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En Düşük
16,5644
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|Önceki Kapanış
|: 17,7600
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18:05997,71
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|: 1,73%
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|Açılış
|: 997,71
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|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,92
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|QUAGR
|29,70
|123.489.732
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.586.106
|% 10,00
|
|MZHLD
|87,85
|12.397.435
|% 9,95
|
|FONET
|11,06
|33.995.099
|% 9,94
|
|TOASO
|73,35
|1.686.000.731
|% -6,86
|
|UFUK
|42,46
|753.416
|% -5,18
|
|KAPLM
|59,65
|4.128.448
|% -4,86
|
|RODRG
|16,14
|2.719.260
|% -4,50
|
|DOKTA
|25,10
|2.691.378
|% -4,42
|
|THYAO
|48,46
|6.685.660.060
|% 1,25
|
|SISE
|23,08
|3.043.998.577
|% 5,48
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% -1,81
|
|SAHOL
|21,18
|2.099.253.223
|% 1,15
|
|GARAN
|15,65
|1.887.928.317
|% -3,04
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% -1,05
|
|DOHOL
|4,25
|1.150.540.545
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,88
|1.243.643.040
|% -2,01
|
|KARSN
|7,28
|1.508.279.129
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7473
|16,7548
|% 1,09
|
|Euro
|17,9614
|18,0365
|% 1,66
|
|Sterlin
|21,0283
|21,1337
|% 1,64
|
|Frank
|17,1647
|17,2681
|% 1,03
|
|Riyal
|4,4525
|4,4748
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,54
|
|Altın Gr.
|998
|998
|17,20
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,26
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,21
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
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17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
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17:56ORGE
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