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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.04.2023 08:09
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2021,17.02.2022,18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

30.10.2021,17.02.2022 ve 18.03.2022 tarihli KAP açıklamalarımızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verdiği ve bu kararına karşı iptal davasının Şirketimiz tarafından ilgili İdare Mahkemesi nezdinde açıldığı duyurulmuştu. 
Ankara ilgili İdare Mahkemesi nezdinde (İlk derece mahkeme) görülen dava esastan reddedilmiştir. Karara itiraz için 30 gün içerisinde ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140371


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BALAT 16,74 420.462 % 0,00  
ATSYH 93,00 923.301 % 0,00  
BRKO 4,45 237.540 % 0,00  
BRMEN 1,65 112.304 % 0,00  
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Riyal 5,1600 5,1859 % 0,05  
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Altın Gr. 1.236 1.236 -1,67  
Cumhuriyet 8.945 9.080 21,00  
Tam 8.876 9.074 -66,00  
Yarım 4.335 4.433 -32,00  
Çeyrek 2.168 2.230 -16,00  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 -0,14  
Gümüş Gr. 15,55 15,57 -0,09  
B. Petrol 80,50 80,50 -0,96  
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