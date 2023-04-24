***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.04.2023 08:09
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2021,17.02.2022,18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.10.2021,17.02.2022 ve 18.03.2022 tarihli KAP açıklamalarımızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verdiği ve bu kararına karşı iptal davasının Şirketimiz tarafından ilgili İdare Mahkemesi nezdinde açıldığı duyurulmuştu.
Ankara ilgili İdare Mahkemesi nezdinde (İlk derece mahkeme) görülen dava esastan reddedilmiştir. Karara itiraz için 30 gün içerisinde ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140371
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0125
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4527
En Düşük
19,3833
12:3521,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0707
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,4503
En Düşük
21,2787
12:351.235,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,17
|Açılış
|: 1.235,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AYES
|18,55
|204.751
|% 0,00
|
|BALAT
|16,74
|420.462
|% 0,00
|
|ATSYH
|93,00
|923.301
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|237.540
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|112.304
|% 0,00
|
|AYES
|18,55
|204.751
|% 0,00
|
|BALAT
|16,74
|420.462
|% 0,00
|
|ATSYH
|93,00
|923.301
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|237.540
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|112.304
|% 0,00
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.519.633
|% 0,00
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% 0,00
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% 0,00
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.347
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3997
|19,4132
|% 0,06
|
|Euro
|21,3116
|21,3170
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,0434
|24,1640
|% -0,08
|
|Frank
|21,6732
|21,8038
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1600
|5,1859
|% 0,05
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.236
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.876
|9.074
|-66,00
|
|Yarım
|4.335
|4.433
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.168
|2.230
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,55
|15,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|-0,96
|
Seans Raporu
12:35
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17:57
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EKIZ, KLMSN, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:42
GESAN, BURVA, GSRAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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