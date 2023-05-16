***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2023 17:43
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16 Mayıs 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası şekillenen Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belirlenmiştir. Buna göre Mustafa Latif Topbaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Mahmud Pyarali Merali Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmışlardır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı'nın aynı kişi olması durumunda, bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmekte olup bu durum, Şirket'in, karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edebilmesi ve daha dinamik bir organizasyon yapısının oluşması sebebiyle tercih edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151725
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 88,50
|Açılış
|: 4.406
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|Önceki Kapanış
|: 4.501
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4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 20,3500
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|Önceki Kapanış
|: 20,6000
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En Düşük
19,6429
17:5921,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 22,1000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:591.264,26
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
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1.289,60
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7208
|19,7250
|% 0,36
|
|Euro
|21,4313
|21,4501
|% 0,41
|
|Sterlin
|24,5637
|24,6868
|% 0,04
|
|Frank
|21,9314
|22,0635
|% 0,30
|
|Riyal
|5,2441
|5,2704
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-20,61
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.267
|-8,12
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.444
|4.607
|-64,00
|
|Çeyrek
|2.215
|2.296
|-40,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,02
|-0,22
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|-0,14
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Seans Raporu
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
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17:59
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