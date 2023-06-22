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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2023 09:32
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2021,17.02.2022,18.03.2022, 24.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rekabet Kurulu'nun 28.10.2021 tarih ve 21-53/747-360 sayılı kararıyla ilgili İdari yargı süreci devam ederken yürürlüğe giren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7440 sayılı Kanun"), yargı sürecinden feragat edilmesi kaydıyla, 31.12.2022 tarihinden önce verilen Rekabet Kurulu cezalarını da kapsayacak şekilde yapılandırma imkanı vermiştir.  Bu çerçevede Şirketimiz tarafından 7440 sayılı Kanun kapsamında ilgili İdare'ye başvuru yapılacak ve istinaf aşamasında olan idari yargı sürecinden feragat edilecektir. Başvuru çerçevesinde, 31 Aralık 2021 tarihli mali tablolarda karşılık ayrılan ve 2022 yılı içerisinde peşin ödenen yaklaşık 718 milyon TL'lik ceza tutarının mevzuata istinaden hesaplanan yaklaşık 360 milyon TL'sinin iade alınması için Vergi Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılacaktır. İade alınacak tutar Şirket mali tablolarına gelir olarak yansıtılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161090


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