***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'in Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanlıkları görevlerini yürüten Mustafa Latif TOPBAŞ şirketteki görevlerinden ayrılma kararını Yönetim Kuruluna iletmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 31 Ağustos 2023 tarihinde, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Aday Gösterme Komitesi görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu kapsamında Mahmud Muhammed TOPBAŞ'ın atanmasına, ayrıcayine Kurumsal Yönetim Komitesinin raporu kapsamında İcra Kurulu Üyesi ve COO Galip AYKAÇ'ın Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ve kendisinin şirketteki mevcut görevlerinden ayrılmasına karar vermiştir.Yönetim Kurulu ayrıca -Yönetim Kurulu görev taksimi kapsamında Mahmud Muhammed TOPBAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Galip AYKAÇ'ın ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine, -Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.4. maddesindeki Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı hususuna uyum sağlamak adına yeni bir bağımsız üye atamasının daha sonra alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilmesine, -İlgili Yönetim Kurulu Üye atamalarının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, -Şirket İcra Kurulunun lağvedilerek, "Chief Executive Officer" (CEO) pozisyonunun ihdas edilmesine ve Haluk DORTLUOĞLU'nun CEO olarak atanmasına, -Söz konusu atama ve değişikliklerinin 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle geçerlilik kazanmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu, Mustafa Latif TOPBAŞ ve Galip AYKAÇ'a Şirket'in bugüne ulaşmasındaki katkıları için teşekkür etmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Muhammed TOPBAŞ ve CEO Haluk DORTLUOĞLU'nun özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır. Mahmud Muhammed TOPBAŞMahmud Muhammed Topbaş, iş hayatına 1995 yılında MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş. firmasında yönetici olarak adım atmıştır. Daha sonra bir bilgi teknolojileri (IT) girişimi olan Pro-Line Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş. firmasının kuruluşunda büyük ortak olarak bulundu, devamında E-bebek firmasına ortak oldu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü, Avansas Ofis Malzemeleri Ticaret A.Ş. firmasında ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Ayrıca, Evidea Mağazacılık A.Ş. firmasının kuruluşunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Topbaş halen bu görevini sürdürmektedir. Muhammed Topbaş evli ve 3 çocuk babasıdır.Haluk DORTLUOĞLUBoğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Haluk Dortluoğlu, devamında Harvard Business School'un ileri yöneticilik programını (AMP) tamamladı. Dortluoğlu, bağımsız denetim kuruluşları Arthur Andersen ve Ernst&Young'da sekiz yıl görev yaptıktan sonra, 2003 yılında Türk Hava Yolları Muhasebe Direktörlüğü görevini üstlendi. BİM'in 2005'ten bu yana Finans Direktörü (CFO) ve 2010'dan bu yana ise İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Dortluoğlu, eş zamanlı olarak 2015'te hizmete giren FİLE Marketleri'ni kurdu. Dortluoğlu kuruluşundan bu yana FİLE İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Dortluoğlu bu görevlerine ek olarak, 2021 yılından beri, Fas'ta faaliyet gösteren BIM MAROC'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ve 2019 yılından beri FLO Mağazacılık'ın Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. Haluk Dortluoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190658BIST