***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Genel Kurul İle Birlikte Sonra Ermesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 7.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 400.000.000Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)BIMAS, TREBIMM00018 0 0 0 0 0 0Ek Açıklamalar9 Nisan 2020 tarihinde yapılan açıklamada yeni bir pay geri alım programı başlatıldığı, program dahilinde geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 7.000.000 adet (7.000.000 TL nominal), geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 400.000.000 TL olarak belirlendiğini belirtilmişti.Sermaye Piyasası Kurulunun Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca, söz konusu pay geri alım programı 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile birlikte, 05.05.2020 tarihinde sona ermiştir.Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842884BIST