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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

05.05.2020 23:19
GÜNCEL HABERLER



***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Genel Kurul İle Birlikte Sonra Ermesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 7.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 400.000.000

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
BIMAS, TREBIMM00018 0 0 0 0 0 0

Ek Açıklamalar
9 Nisan 2020 tarihinde yapılan açıklamada yeni bir pay geri alım programı başlatıldığı, program dahilinde geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 7.000.000 adet (7.000.000 TL nominal), geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 400.000.000 TL olarak belirlendiğini belirtilmişti.
Sermaye Piyasası Kurulunun Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca, söz konusu pay geri alım programı 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile birlikte, 05.05.2020 tarihinde sona ermiştir.
Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842884


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