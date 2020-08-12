***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 12 Ağustos 2020 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 700.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarBIMAS, TREBIMM00018 07.08.2020 10.000 0,002 62 -BIMAS, TREBIMM00018 10.08.2020 1.400.000 0,231 64,358 -BIMAS, TREBIMM00018 11.08.2020 725.000 0,119 65,787 -BIMAS, TREBIMM00018 12.08.2020 1.675.000 0,276 66,271 -Ek Açıklamalar7 Ağustos 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 12 Ağustos 2020 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.Mevcut program kapsamında 12.08.2020 tarihinde 65,60 TL- 66,50 TL fiyat aralığından (ortalama 66,2710 TL) 1.675.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 3.810.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,6275)Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868407BIST