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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

01.09.2020 18:38
GÜNCEL HABERLER



***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 1 Eylül 2020 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 700.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BIMAS, TREBIMM00018 07.08.2020 10.000 0,002 62 -
BIMAS, TREBIMM00018 10.08.2020 1.400.000 0,231 64,358 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.08.2020 725.000 0,119 65,787 -
BIMAS, TREBIMM00018 12.08.2020 1.675.000 0,276 66,271 -
BIMAS, TREBIMM00018 13.08.2020 1.592.393 0,262 67,297 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.08.2020 180.500 0,03 67,431 -
BIMAS, TREBIMM00018 01.09.2020 15.000 0,002 67,457 -

Ek Açıklamalar
7 Ağustos 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 01 Eylül 2020 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
Mevcut program kapsamında 01.09.2020 tarihinde 67,40 TL- 67,50 TL fiyat aralığından (ortalama 67,4567 TL) 15.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 5.597.893 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,9219)
Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872751


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