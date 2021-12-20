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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

20.12.2021 18:47
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 20 Aralık 2021 Tarihli Pay geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 450.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BIMAS, TREBIMM00018 07.12.2021 55.000 0,009 77,495 -
BIMAS, TREBIMM00018 08.12.2021 130.000 0,021 76,85 -
BIMAS, TREBIMM00018 09.12.2021 170.000 0,028 75,456 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.12.2021 92.000 0,015 79,754 -
BIMAS, TREBIMM00018 17.12.2021 300.000 0,049 77,907 -
BIMAS, TREBIMM00018 20.12.2021 600.000 0,099 74,941 -

Ek Açıklamalar
6 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 20.12.2021 tarihinde 600.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 7.017.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,1558)
Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984853


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