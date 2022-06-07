***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Genel Kurul İle Birlikte Sonra Ermesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 450.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarBIMAS, TREBIMM00018 07.12.2021 55.000 0,009 77,495 -BIMAS, TREBIMM00018 08.12.2021 130.000 0,021 76,85 -BIMAS, TREBIMM00018 09.12.2021 170.000 0,028 75,456 -BIMAS, TREBIMM00018 14.12.2021 92.000 0,015 79,754 -BIMAS, TREBIMM00018 17.12.2021 300.000 0,049 77,907 -BIMAS, TREBIMM00018 20.12.2021 600.000 0,099 74,941 -BIMAS, TREBIMM00018 21.12.2021 750.000 0,124 65,82 -BIMAS, TREBIMM00018 22.12.2021 100.000 0,016 65,213 -BIMAS, TREBIMM00018 23.12.2021 300.000 0,049 63,522 -BIMAS, TREBIMM00018 27.12.2021 100.000 0,016 64,552 -BIMAS, TREBIMM00018 30.12.2021 100.000 0,016 63,165 -BIMAS, TREBIMM00018 03.01.2022 100.000 0,016 64,087 -BIMAS, TREBIMM00018 05.01.2022 100.000 0,016 69,054 -BIMAS, TREBIMM00018 06.01.2022 100.000 0,016 69,015 -BIMAS, TREBIMM00018 10.01.2022 100.000 0,016 72,01 -BIMAS, TREBIMM00018 14.01.2022 200.000 0,033 69,903 -BIMAS, TREBIMM00018 24.01.2022 100.000 0,016 69,02 -BIMAS, TREBIMM00018 28.04.2022 60.000 0,01 84,011 -BIMAS, TREBIMM00018 29.04.2022 50.000 0,008 83,885 -BIMAS, TREBIMM00018 06.05.2022 80.000 0,013 83,284 -BIMAS, TREBIMM00018 16.05.2022 100.000 0,016 81,093 -Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)BIMAS, TREBIMM00018 84,01 71,27 262.775.172 İç kaynaklar 3.687.000 0,607Ek Açıklamalar6 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamada yeni bir pay geri alım programı başlatıldığı, program dahilinde geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal), geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 450.000.000 TL olarak belirlendiğini belirtilmişti.Program kapsamında genel kurul tarihine kadar ortalama 71,27 TL hisse fiyatından 3.687.000 adet hisse alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirketin geçmiş yıllarda başlattığı pay geri alım programlarından elde edilen hisselerle birlikte sahip olduğu BIMAS payları 9.357.992 adete ulaşmıştır ve bu payların Şirket sermayesine oranı %1,5412 olmuştur.Sermaye Piyasası Kurulunun Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca, söz konusu pay geri alım programı 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile birlikte, 07.06.2022 tarihinde sona ermiştir.Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035578BIST