***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2021 19:10
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı
GALİP AYKAÇ İcra Kurulu Üyesi, COO ve Satınalma Komitesi Başkanı Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi, COO ve Satınalma Komitesi Başkanı
HALUK DORTLUOĞLU İcra Kurulu Üyesi ve CFO Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi ve CFO
ÜRFET NAÇAR Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi Üyesi
İLKAY ZENGİN Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi Üyesi
TOLGA ŞAHİN Operasyon Komitesi Üyesi ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
UĞUR KIVRAK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
MURAT DALĞIÇ Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
FARUK ÖZTÜRK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bim FAS Ülke Genel Müdürü
UMUT BABA Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici
AYNUR ÇOLPAN Satınalma Genel Müdürü ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981302
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.928
En Düşük
1.899
18:0513,7718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0532
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
18:0515,5712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0350
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05788,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,56
|Açılış
|: 788,09
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.926,00
|6.403.524
|% 10,00
|
|BAGFS
|11,55
|10.517.996
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|199.287
|% 10,00
|
|BASCM
|12,10
|496.198
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|1.053.149
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|276.201.010
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|822.452
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|1.267.518
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|355.933.048
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.767.156
|% -9,97
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|THYAO
|18,69
|1.793.632.189
|% 0,86
|
|PETKM
|8,45
|1.322.946.911
|% 3,05
|
|KRDMD
|9,30
|1.278.461.865
|% -0,32
|
|TSKB
|1,63
|639.324.538
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,55
|1.147.907.904
|% 3,20
|
|ODAS
|1,65
|426.429.136
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7659
|13,7718
|% 0,39
|
|Euro
|15,5335
|15,5712
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,1701
|18,2613
|% 0,34
|
|Frank
|14,8122
|14,9014
|% -0,49
|
|Riyal
|3,6582
|3,6765
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-3,57
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,17
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|1,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
-
17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem