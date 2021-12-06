***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA LATİF TOPBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu BaşkanıGALİP AYKAÇ İcra Kurulu Üyesi, COO ve Satınalma Komitesi Başkanı Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi, COO ve Satınalma Komitesi BaşkanıHALUK DORTLUOĞLU İcra Kurulu Üyesi ve CFO Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi ve CFOÜRFET NAÇAR Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi ÜyesiİLKAY ZENGİN Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi ÜyesiTOLGA ŞAHİN Operasyon Komitesi Üyesi ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüUĞUR KIVRAK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüMURAT DALĞIÇ Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüFARUK ÖZTÜRK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bim FAS Ülke Genel MüdürüUMUT BABA Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey YöneticiAYNUR ÇOLPAN Satınalma Genel Müdürü ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981302BIST