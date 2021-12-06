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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.12.2021 19:10
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı
GALİP AYKAÇ İcra Kurulu Üyesi, COO ve Satınalma Komitesi Başkanı Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi, COO ve Satınalma Komitesi Başkanı
HALUK DORTLUOĞLU İcra Kurulu Üyesi ve CFO Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi ve CFO
ÜRFET NAÇAR Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi Üyesi
İLKAY ZENGİN Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi Üyesi
TOLGA ŞAHİN Operasyon Komitesi Üyesi ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
UĞUR KIVRAK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
MURAT DALĞIÇ Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
FARUK ÖZTÜRK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bim FAS Ülke Genel Müdürü
UMUT BABA Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici
AYNUR ÇOLPAN Satınalma Genel Müdürü ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981302


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 4.926,00 6.403.524 % 10,00  
BAGFS 11,55 10.517.996 % 10,00  
RNPOL 10,89 199.287 % 10,00  
BASCM 12,10 496.198 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 1.053.149 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7659 13,7718 % 0,39  
Euro 15,5335 15,5712 % 0,23  
Sterlin 18,1701 18,2613 % 0,34  
Frank 14,8122 14,9014 % -0,49  
Riyal 3,6582 3,6765 % 0,34  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.780 -3,57  
Altın Gr. 788 788 1,17  
Cumhuriyet 5.223 5.302 5,00  
Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,26 22,29 -0,27  
Gümüş Gr. 9,85 9,86 -0,09  
B. Petrol 71,56 71,56 1,68  
Seans Raporu 18:05
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