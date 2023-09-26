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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.09.2023 16:43
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.09.2023 İcrada Görevli Değil MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş., Evidea ve Proline Bilişim YK Başkanlığı, E-Bebek ve Avansas YK Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
GALİP AYKAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 01.09.2023 İcrada Görevli Değil İcra Kurulu Üyesi, COO ve Satınalma Komitesi Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
ÖMER HULUSİ TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.06.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bahariye Mensucat A.Ş.'de Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Hayır Sürdürülebilirlik Komitesi - Üye
AHMET AKÇA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.04.2018 İcrada Görevli Değil Akça Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı, Istanbul Bezmialem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757980 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan
PAUL FOLEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.05.2019 İcrada Görevli Değil Foley Retail Consulting (Perakende Danışmanlığı), Avusturya, kurucu ortak, Belwillesden/GIPPO Hipermarket Yönetim Kurulu Üyesi ve diğer uluslararası firmalarda Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757980 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Denetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan, Sürdürülebilirlik Komitesi - Başkan
KARL-HEİNZ HOLLAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2021 İcrada Görevli Değil Takko Fashion Danışma Kurulu Başkanı, X5 Retail Group Denetim Kurulu üyesi, The Boston Consulting Group Kıdemli Danışman, Cleangang Holding Kurucu Ortak ve CEO Evet Bağımsız Üye Değil Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197390


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