***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.02.2024 15:03
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALUK DORTLUOĞLU İcra Başkanı (CEO) Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi ve CFO
FATİH MERİÇ Mali İşler Başkanı (CFO) Üst Düzey Yönetici
TOLGA ŞAHİN Operasyon Başkanı (COO) Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi Üyesi
HASAN KAYA İnsan Kaynakları Başkanı (CHRO) Üst Düzey Yönetici
UMUT BABA Ticaret Başkanı (CCO) Üst Düzey Yönetici Satınalma Genel Müdürü ve Satınalma Komitesi Üyesi
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ Perakende Dışı İştirakler Başkanı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246055
BIST
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15:098.672
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 175,05
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.674
15:0930,3717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0280
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
15:0932,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0982
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7715
15:091.985,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.985,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.982,28
BIST En Aktif Hisseler15:09
|METUR
|8,57
|40.657.811
|% 40,26
|
|DOFER
|43,56
|288.115.176
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|NUHCM
|349,75
|187.928.989
|% 9,98
|
|MOBTL
|5,40
|155.450.993
|% 9,98
|
|KBORU
|136,00
|41.413.632
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|5.185.541
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|863.468.645
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|13.516.464
|% -9,97
|
|SELGD
|37,34
|23.115.621
|% -8,93
|
|THYAO
|276,50
|6.601.482.552
|% 1,37
|
|YKBNK
|22,30
|3.464.001.117
|% 2,11
|
|TUPRS
|155,10
|3.414.500.343
|% 3,40
|
|KCHOL
|170,20
|3.222.109.871
|% 5,91
|
|AKBNK
|40,26
|2.617.982.893
|% 1,82
|
|EKGYO
|10,26
|2.522.499.175
|% 2,09
|
|YKBNK
|22,30
|3.464.001.117
|% 2,11
|
|AKFGY
|2,10
|249.731.695
|% 2,44
|
|ZOREN
|4,73
|511.598.197
|% 1,50
|
|ISCTR
|25,96
|2.391.051.818
|% 1,25
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3666
|30,3712
|% 0,09
|
|Euro
|32,9046
|32,9221
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,3247
|38,5169
|% -0,02
|
|Frank
|35,0598
|35,2710
|% 0,11
|
|Riyal
|8,0741
|8,1146
|% 0,06
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|911,99
|914,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,34
|968,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,19
|81,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,66
|2.031,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:09
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15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ODAS, SASA
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15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, ENKAI, GARAN
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15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 150, 79 artarak (% 2.01 ) 7, 642
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15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZINV, DOFER, YGYO, CATES, ISATR, ORMA, UNLU, NUHCM, MOBTL, SNPAM
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15:24
KONYA, BINHO, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında