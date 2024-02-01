***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHALUK DORTLUOĞLU İcra Başkanı (CEO) Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi ve CFOFATİH MERİÇ Mali İşler Başkanı (CFO) Üst Düzey YöneticiTOLGA ŞAHİN Operasyon Başkanı (COO) Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi ÜyesiHASAN KAYA İnsan Kaynakları Başkanı (CHRO) Üst Düzey YöneticiUMUT BABA Ticaret Başkanı (CCO) Üst Düzey Yönetici Satınalma Genel Müdürü ve Satınalma Komitesi ÜyesiMUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ Perakende Dışı İştirakler Başkanı Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246055BIST