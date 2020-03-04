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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

04.03.2020 22:21
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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/03/2020
Karar Sayısı
838/20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR Şirketimizin 1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i  uyarınca hazırlanan dönem sonu konsolide mali tablolarımız, bunlara ilişkin notları ve döneme ilişkin konsolide faaliyet raporumuzun   -Tarafımızca incelendiğini,  -Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, -Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların  işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Bilgilerinize sunarız.  Saygılarımızla, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824415


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Tam 2.121 2.174 30,98  
Yarım 1.025 1.052 14,98  
Çeyrek 514 526 7,49  
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