***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu www.bim.com.tr adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953377BIST