***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
19.07.2022 09:40
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu www.bim.com.tr adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.
Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046234
BIST
10:082.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,56
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.457
En Düşük
2.448
10:0817,5600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1276
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5607
En Düşük
17,4264
10:0817,8903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1763
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8903
En Düşük
17,6727
10:08964,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,56
|Açılış
|: 963,75
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
964,46
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:08
|KLRHO
|12,55
|11.310.232
|% 9,99
|
|DESPC
|11,81
|4.120.167
|% 9,96
|
|IMASM
|62,30
|4.886.451
|% 8,16
|
|RTALB
|9,82
|31.055.427
|% 6,28
|
|PSGYO
|2,91
|17.445.094
|% 5,62
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|IHAAS
|27,04
|214.205
|% -4,32
|
|RODRG
|21,00
|1.127.768
|% -3,67
|
|KZBGY
|97,95
|1.088.400
|% -2,34
|
|SELGD
|4,85
|250.094
|% -2,22
|
|THYAO
|49,82
|280.833.589
|% -0,32
|
|EKGYO
|3,03
|240.172.188
|% 2,02
|
|SISE
|20,88
|179.407.862
|% 1,06
|
|KERVT
|6,88
|138.200.050
|% -0,15
|
|ODAS
|3,49
|100.100.149
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,03
|240.172.188
|% 2,02
|
|ODAS
|3,49
|100.100.149
|% 0,00
|
|KERVT
|6,88
|138.200.050
|% -0,15
|
|YKBNK
|4,39
|43.187.185
|% 0,00
|
|SISE
|20,88
|179.407.862
|% 1,06
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5512
|17,5600
|% 0,73
|
|Euro
|17,8700
|17,8903
|% 1,00
|
|Sterlin
|20,9657
|21,0708
|% 0,76
|
|Frank
|17,9445
|18,0526
|% 0,85
|
|Riyal
|4,6592
|4,6826
|% 0,48
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-0,83
|
|Altın Gr.
|963
|963
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.541
|6.628
|4,00
|
|Yarım
|3.178
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,79
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,03
|