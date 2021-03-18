***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu, 18 Mart 2021 tarihindeSermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesi, Şirket'in "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, uygulanması ve takibi için Yönetim Kuruluna bağlı Sürdürülebilirlik Komitesinin kurulmasına ve komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar vermiştir.Paul Michael Foley (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - ÜyeÖmer Hulusi Topbaş (Yönetim Kurulu Üyesi) - ÜyeGalip Aykaç (İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı) - ÜyeHaluk Dortluoğlu (İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı) - ÜyeAçıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919081BIST