***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.03.2021 18:04
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu, 18 Mart 2021 tarihinde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesi, Şirket'in "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, uygulanması ve takibi için Yönetim Kuruluna bağlı Sürdürülebilirlik Komitesinin kurulmasına ve komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar vermiştir.
Paul Michael Foley (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye
Ömer Hulusi Topbaş (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye
Galip Aykaç (İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı) - Üye
Haluk Dortluoğlu (İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı) - Üye
Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919081
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