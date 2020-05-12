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***BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

12.05.2020 16:53
GÜNCEL HABERLER



***BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS

13.05.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BIM MAGAZALAR BIMAS 0,5 0,425





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844499


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INFO 6,38 27.177.600 % 10,00  
GLRYH 20,24 1.636.121 % 10,00  
KENT 279,40 18.609.318 % 10,00  
AVHOL 1,76 1.205.204 % 10,00  
TKURU 17,60 224.752 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5871 8,6302 % -1,26  
Frank 7,1928 7,2361 % -0,63  
Riyal 1,8551 1,8644 % -1,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.707 9,82  
Altın Gr. 383 383 -2,68  
Cumhuriyet 2.467 2.510 -27,50  
Tam 2.539 2.576 -28,20  
Yarım 1.239 1.259 -13,80  
Çeyrek 620 630 -6,90  
Gümüş.Ons 15,55 15,59 0,09  
Gümüş Gr. 3,50 3,50 -0,02  
B. Petrol 30,05 30,05 0,42  
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