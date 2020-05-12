***BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
12.05.2020 16:53
***BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
13.05.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BIM MAGAZALAR BIMAS 0,5 0,425
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844499
BIST
17:2399.469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 1.676,98
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
17:236,9915
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0816
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
17:237,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0457
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
17:23383,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,33
|Açılış
|: 383,52
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|6,38
|27.177.600
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.636.121
|% 10,00
|
|KENT
|279,40
|18.609.318
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.205.204
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|224.752
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|44.995.086
|% -9,97
|
|KRDMA
|2,69
|71.334.748
|% -7,56
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|GEDIK
|20,90
|61.965.817
|% -6,86
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,91
|866.570.967
|% 1,93
|
|ASELS
|27,32
|644.538.092
|% 1,71
|
|ECILC
|5,42
|557.925.657
|% 9,94
|
|MGROS
|34,20
|540.262.149
|% 8,23
|
|AKBNK
|5,61
|477.041.861
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,34
|395.109.104
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,20
|249.324.993
|% -0,83
|
|CEMAS
|1,09
|133.439.799
|% 3,81
|
|ODAS
|1,85
|211.424.049
|% 2,21
|
|TSPOR
|5,30
|426.152.593
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5871
|8,6302
|% -1,26
|
|Frank
|7,1928
|7,2361
|% -0,63
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% -1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|9,82
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.510
|-27,50
|
|Tam
|2.539
|2.576
|-28,20
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|-13,80
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,59
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|0,42
|
Seans Raporu
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17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1833, 92 artarak (% 1.61 ) 116, 041
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17:34XU100
Endeks 99, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 11, 057.00 milyon TL de
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17:33IZFAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 192 adet işlem
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17:31BEYAZ
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 991 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 99, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 10, 948.00 milyon TL de