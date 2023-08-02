***BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları









***BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )İlgili Şirketler [BIMAS]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören TM_O_BIMASE290923P140.00 sözleşmesinin üst fiyat limiti bugün için 3.38'dan 6.38'e çıkarılmıştır.Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179588BIST