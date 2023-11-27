***BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
27.11.2023 11:36
***BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 27 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_BIMAS1123 0AD09C4100015CF8
F_BIMAS1123
0AD09C4100015E1C
F_BIMAS1123
0AD09C4100015E1D
F_BIMAS1123
0AD09C4100015E1E
F_BIMAS1123
0AD09C4100015E1F
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220161
BIST
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14:348.043
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 82,60
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.080
14:3428,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0537
|Açılış
|: 28,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
14:3431,6648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0591
|Açılış
|: 31,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
14:341.871,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 12,81
|Açılış
|: 1.871,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler14:32
|BINHO
|221,20
|49.373.831
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|212.658.595
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|766.271.995
|% 10,00
|
|YAPRK
|231,00
|33.429.517
|% 10,00
|
|SANEL
|20,90
|7.179.032
|% 10,00
|
|EUYO
|18,00
|10.341.195
|% -10,00
|
|DAPGM
|50,40
|43.822.094
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|4.686.599
|% -9,99
|
|QNBFL
|901,00
|7.748.286
|% -9,67
|
|CASA
|106,30
|5.798.451
|% -7,89
|
|THYAO
|259,00
|5.360.719.821
|% -0,29
|
|ISCTR
|21,88
|3.807.143.466
|% 2,92
|
|AKBNK
|33,48
|2.619.455.463
|% 5,08
|
|YKBNK
|18,64
|2.352.395.817
|% 4,60
|
|ASELS
|48,80
|2.157.947.933
|% 2,09
|
|ZOREN
|5,14
|1.349.836.722
|% 3,21
|
|ISCTR
|21,88
|3.807.143.466
|% 2,92
|
|YKBNK
|18,64
|2.352.395.817
|% 4,60
|
|EKGYO
|7,54
|873.385.637
|% 3,01
|
|IHLAS
|1,29
|118.760.369
|% 0,78
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9100
|28,9123
|% 0,19
|
|Euro
|31,6594
|31,6699
|% 0,20
|
|Sterlin
|36,3864
|36,5689
|% 0,28
|
|Frank
|32,7090
|32,9061
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6858
|7,7243
|% 0,18
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,75
|24,78
|% 0,66
|
|Platin
|935,67
|937,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,66
|1.087,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,29
|79,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,84
|2.012,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:32
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-
14:47KFEIN
Yüzde 9.99 oranında artışla 75.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 208, 435 adet işlem
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14:46NIBAS
Yüzde 7.42 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 546, 770 adet işlem
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14:45IMASM
Yüzde 5.40 oranında artışla 17.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 634, 701 adet işlem
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14:44VERTU
Yüzde 4.86 oranında artışla 56.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 366, 961 adet işlem
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14:43BEYAZ
Yüzde 5.47 oranında artışla 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 908, 547 adet işlem