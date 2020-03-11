***BIMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:46
***BIMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIMAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826859
BIST
11:15102.073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.010,15
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
11:156,1520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,1410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
11:156,9692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
11:15327,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,39
|Açılış
|: 327,98
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,90
|69.454.426
|% 17,12
|
|SELEC
|7,07
|22.450.164
|% 14,96
|
|RTALB
|2,20
|11.262.640
|% 14,58
|
|DEVA
|9,49
|49.180.795
|% 14,48
|
|ECZYT
|10,39
|24.283.844
|% 13,06
|
|OYAYO
|4,78
|549.657
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,98
|1.897.251
|% -13,87
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,54
|304.126.247
|% -1,39
|
|THYAO
|10,02
|237.579.302
|% 0,50
|
|GARAN
|9,48
|125.934.941
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,42
|105.452.112
|% -7,34
|
|GSRAY
|2,45
|81.317.998
|% -4,67
|
|IHLGM
|1,17
|60.489.813
|% -1,68
|
|ODAS
|1,67
|65.723.480
|% -2,91
|
|EKGYO
|1,28
|45.676.901
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,45
|81.317.998
|% -4,67
|
|YKBNK
|2,30
|75.652.403
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9101
|7,9497
|% -0,22
|
|Frank
|6,5369
|6,5762
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6305
|1,6387
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|12,78
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|37,20
|37,20
|-0,02
|