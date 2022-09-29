***BIMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:08
***BIMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIMAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065969
BIST
17:453.135
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -63,64
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:4518,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:4518,1607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1409
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1607
En Düşük
17,8996
17:45982,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,73
|Açılış
|: 983,09
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:43
|BFREN
|1.390,40
|25.012.589
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|444.205.167
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|217.823.995
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.104.179
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.524.759
|% -9,83
|
|PETUN
|34,00
|7.509.920
|% -9,62
|
|THYAO
|67,15
|3.934.333.954
|% -2,61
|
|ASELS
|29,82
|3.665.926.473
|% 3,76
|
|HEKTS
|55,30
|2.090.045.852
|% -7,06
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|GARAN
|18,39
|1.859.633.975
|% -4,47
|
|SKBNK
|1,87
|983.417.858
|% 0,54
|
|TSKB
|2,46
|1.028.337.039
|% 5,13
|
|EKGYO
|3,74
|1.366.000.598
|% -3,36
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|ZOREN
|3,21
|923.539.474
|% -6,96
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5219
|18,5332
|% 0,08
|
|Euro
|18,1409
|18,1626
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,2398
|20,3413
|% 0,76
|
|Frank
|18,7616
|18,8746
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9142
|4,9389
|% 0,35
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-7,40
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-5,68
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.597
|6.682
|-99,00
|
|Yarım
|3.210
|3.267
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.634
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,21
|
|B. Petrol
|87,31
|87,31
|-0,74
|