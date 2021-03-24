***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.03.2021 09:32
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920085
BIST
11:031.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,77
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.417
11:037,9537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0327
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:039,4551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0702
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:03442,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,36
|Açılış
|: 442,16
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:03
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|14.093.561
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|TRILC
|41,66
|16.623.881
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|15,58
|8.786.434
|% -7,26
|
|SONME
|71,90
|730.161
|% -5,39
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|UZERB
|56,00
|81.200
|% -3,78
|
|GARAN
|7,21
|825.309.166
|% 0,14
|
|SASA
|48,66
|627.188.542
|% 2,88
|
|KOZAL
|122,30
|293.521.319
|% 2,95
|
|TUPRS
|95,50
|275.712.637
|% 3,69
|
|KRDMD
|6,82
|223.381.690
|% 1,79
|
|GARAN
|7,21
|825.309.166
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,22
|45.384.627
|% 2,52
|
|TSKB
|1,45
|53.826.996
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,24
|79.571.877
|% 0,45
|
|KRDMD
|6,82
|223.381.690
|% 1,79
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9498
|7,9537
|% 0,41
|
|Euro
|9,4060
|9,4551
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,8027
|10,8569
|% -0,06
|
|Frank
|8,4215
|8,4722
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1061
|2,1166
|% -0,01
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-2,00
|
|Altın Gr.
|441
|442
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,60
|63,60
|-0,81
|