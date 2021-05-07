***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.05.2021 14:28
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğan İncedemiroğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935222
BIST
16:141.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
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1.437
En Düşük
1.423
16:148,2565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3034
En Düşük
8,2409
16:1410,0040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0439
En Düşük
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16:14486,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,84
|Açılış
|: 486,41
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler16:14
|IHGZT
|1,43
|7.456.628
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|5.276.356
|% 9,99
|
|INVEO
|119,00
|158.847.149
|% 9,07
|
|INTEM
|44,96
|4.798.851
|% 8,13
|
|VAKFN
|15,54
|5.349.676
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|103.234.236
|% -8,17
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|16,01
|74.793.256
|% -6,76
|
|PETKM
|6,51
|4.976.621.955
|% -5,65
|
|GARAN
|7,73
|1.795.550.026
|% 4,60
|
|KOZAL
|128,70
|1.500.463.108
|% 5,06
|
|KRDMD
|8,24
|931.287.874
|% -0,48
|
|TUPRS
|95,80
|815.011.739
|% 4,47
|
|PETKM
|6,51
|4.976.621.955
|% -5,65
|
|YKBNK
|2,12
|731.632.646
|% 1,92
|
|TSKB
|1,30
|427.763.135
|% 4,84
|
|GARAN
|7,73
|1.795.550.026
|% 4,60
|
|SKBNK
|1,17
|217.722.665
|% 1,74
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2551
|8,2565
|% -0,16
|
|Euro
|9,9749
|10,0040
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,4659
|11,5234
|% 0,11
|
|Frank
|9,0888
|9,1435
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1943
|2,2053
|% -0,17
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|15,23
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|67,54
|67,54
|-0,55
|