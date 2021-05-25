***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.05.2021 09:17
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937630
BIST
09:551.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,90
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.413
En Düşük
1.413
09:558,4414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0204
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4624
En Düşük
8,4135
09:5510,3370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0317
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3718
En Düşük
10,3132
09:55517,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,34
|Açılış
|: 517,09
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
518,24
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler09:55
|BASCM
|15,01
|96.304
|% 9,80
|
|RYSAS
|3,73
|220.648
|% 9,71
|
|SUMAS
|60,00
|82.620
|% 7,91
|
|YONGA
|26,04
|53.148
|% 7,78
|
|ESCOM
|7,00
|3.756.718
|% 7,53
|
|KUTPO
|49,50
|315.216
|% -10,00
|
|METUR
|29,74
|1.597.068
|% -9,99
|
|OZRDN
|8,57
|43.356
|% -9,98
|
|ETILR
|6,32
|165.837
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,68
|399.393
|% -9,93
|
|GARAN
|7,95
|19.019.381
|% 1,92
|
|THYAO
|13,06
|9.591.891
|% 1,24
|
|KOZAL
|124,00
|9.275.448
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,14
|9.009.535
|% 0,94
|
|TRILC
|48,58
|7.764.299
|% 2,97
|
|YKBNK
|2,14
|9.009.535
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,87
|6.327.194
|% 1,08
|
|GARAN
|7,95
|19.019.381
|% 1,92
|
|VAKBN
|3,48
|4.524.244
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,11
|3.820.212
|% 1,30
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4382
|8,4414
|% -0,24
|
|Euro
|10,3306
|10,3370
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,9057
|11,9654
|% -0,25
|
|Frank
|9,3905
|9,4471
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2430
|2,2542
|% -0,30
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|6,32
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,12
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|0,07
|