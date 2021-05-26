***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2021 09:31
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938077
BIST
11:181.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
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1.429
En Düşük
1.424
11:188,4303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0256
|Açılış
|: 8,4350
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|Önceki Kapanış
|: 8,4400
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8,4678
En Düşük
8,4264
11:1810,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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10,3454
En Düşük
10,3089
11:18515,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,48
|Açılış
|: 515,24
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler11:16
|KAPLM
|22,32
|4.120.643
|% 9,95
|
|CANTE
|9,07
|146.416.728
|% 9,01
|
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|KUTPO
|44,56
|114.003.032
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|24.523.443
|% -9,95
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|DERHL
|6,18
|13.374.461
|% -6,08
|
|ISGSY
|12,92
|29.927.924
|% -5,28
|
|THYAO
|13,37
|494.666.141
|% 2,45
|
|GARAN
|8,10
|343.268.158
|% -0,37
|
|TRILC
|49,78
|218.065.416
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,17
|198.883.317
|% 0,00
|
|KOZAL
|124,10
|174.699.882
|% -1,12
|
|YKBNK
|2,17
|198.883.317
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|121.863.779
|% -0,53
|
|GARAN
|8,10
|343.268.158
|% -0,37
|
|THYAO
|13,37
|494.666.141
|% 2,45
|
|SKBNK
|1,11
|35.214.801
|% -0,89
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4283
|8,4295
|% -0,31
|
|Euro
|10,3120
|10,3170
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,8765
|11,9361
|% -0,23
|
|Frank
|9,3598
|9,4162
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2426
|2,2539
|% -0,23
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|2,22
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,46
|