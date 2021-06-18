***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.06.2021 09:15
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942967
BIST
10:001.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.420
En Düşük
1.418
10:008,6881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0312
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7269
En Düşük
8,6863
10:0010,3502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0473
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3450
10:00499,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,26
|Açılış
|: 499,39
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler10:00
|IDGYO
|6,05
|356.980
|% 10,00
|
|TKURU
|139,20
|962.707
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|1.133.974
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|PRKAB
|13,80
|1.679.101
|% 8,66
|
|BERA
|16,93
|1.369.332
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|772.120
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|157.498
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.400,00
|243.200
|% -3,83
|
|IHGZT
|1,01
|111.714
|% -3,81
|
|AEFES
|22,16
|19.017.122
|% 0,00
|
|AGHOL
|22,46
|14.088.806
|% 0,00
|
|AFYON
|3,93
|13.704.778
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|10.769.041
|% 0,00
|
|THYAO
|14,69
|9.434.256
|% 0,20
|
|ADESE
|1,27
|10.769.041
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|7.433.652
|% 0,94
|
|AFYON
|3,93
|13.704.778
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|3.211.162
|% 0,46
|
|GARAN
|8,24
|8.106.693
|% 0,61
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6847
|8,6881
|% -0,36
|
|Euro
|10,3425
|10,3502
|% -0,45
|
|Sterlin
|12,0428
|12,1032
|% -0,52
|
|Frank
|9,4396
|9,4965
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3159
|2,3275
|% -0,09
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|10,57
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|72,60
|72,60
|-0,50
|