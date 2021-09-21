***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2021 13:37
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ömer Hulusi Topbaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964710
BIST
16:221.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,02
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.404
En Düşük
1.387
16:228,6530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0117
|Açılış
|: 8,6380
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|Önceki Kapanış
|: 8,6480
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8,6741
En Düşük
8,6072
16:2210,1584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0025
|Açılış
|: 10,1350
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|Önceki Kapanış
|: 10,1300
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10,1968
En Düşük
10,1034
16:22492,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,32
|Açılış
|: 492,87
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|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,75
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler16:22
|YEOTK
|55,00
|168.999.345
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.907.940
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.784.987
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.185.657
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|10.867.493
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.894.707
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,87
|27.147.466
|% -8,31
|
|SANFM
|23,24
|9.235.194
|% -7,04
|
|METRO
|1,42
|34.115.911
|% -6,58
|
|THYAO
|12,97
|1.301.611.249
|% 1,25
|
|GARAN
|9,15
|993.121.518
|% 0,77
|
|TUPRS
|110,30
|642.426.189
|% 2,60
|
|TEZOL
|17,11
|522.512.321
|% -4,63
|
|EREGL
|16,21
|389.188.087
|% -1,70
|
|YKBNK
|2,37
|385.382.847
|% -0,42
|
|EKGYO
|1,76
|239.339.442
|% -1,12
|
|GARAN
|9,15
|993.121.518
|% 0,77
|
|THYAO
|12,97
|1.301.611.249
|% 1,25
|
|ODAS
|1,34
|83.844.703
|% -0,74
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6495
|8,6530
|% -0,14
|
|Euro
|10,1524
|10,1584
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,7844
|11,8435
|% -0,14
|
|Frank
|9,3341
|9,3903
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3003
|2,3118
|% -0,16
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|7,83
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.264
|3.313
|17,00
|
|Tam
|3.246
|3.328
|13,79
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|6,67
|
|Çeyrek
|787
|805
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,05
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,39
|