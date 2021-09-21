***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2021 09:26
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964633
BIST
11:521.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
11:528,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0220
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6531
En Düşük
8,6023
11:5210,1571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0399
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1711
En Düşük
10,0882
11:52494,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,88
|Açılış
|: 494,13
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler11:52
|YEOTK
|60,50
|18.037.712
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|818.537
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.592.479
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|8.801.923
|% 9,93
|
|UNLU
|6,34
|69.396.475
|% 9,12
|
|AVGYO
|2,27
|43.888.614
|% -8,10
|
|NUGYO
|11,24
|47.836.180
|% -5,63
|
|DOBUR
|20,80
|263.058
|% -5,45
|
|BJKAS
|6,47
|84.664.382
|% -4,43
|
|AGYO
|3,26
|4.276.050
|% -4,40
|
|THYAO
|13,06
|445.548.891
|% 0,08
|
|EREGL
|16,44
|337.850.801
|% 2,37
|
|TEZOL
|17,42
|314.187.074
|% 3,38
|
|KRDMD
|6,45
|256.429.068
|% 2,22
|
|GARAN
|9,24
|256.392.178
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,41
|128.539.110
|% 1,26
|
|KRDMD
|6,45
|256.429.068
|% 2,22
|
|IZMDC
|2,38
|87.178.282
|% 1,71
|
|THYAO
|13,06
|445.548.891
|% 0,08
|
|PETKM
|6,24
|190.658.808
|% 1,79
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6453
|8,6492
|% 0,26
|
|Euro
|10,1506
|10,1571
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,7557
|11,8147
|% 0,04
|
|Frank
|9,3282
|9,3844
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2978
|2,3093
|% 0,19
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,86
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,07
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|1,11
|
Seans Raporu
11:52
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-
12:06OYLUM
Yüzde 5.25 oranında artışla 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 453, 896 adet işlem
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12:02RALYH
Yüzde 4.53 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 227, 614 adet işlem
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VAKBN, SAHOL, TUPRS
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, PETKM
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 78 artarak (% 0.64 ) 1, 225