***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.06.2022 17:40
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036983
BIST
17:482.512
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -30,87
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
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2.552
En Düşük
2.512
17:4817,2631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|Açılış
|: 17,2400
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|Önceki Kapanış
|: 17,0450
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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17:481.013,98
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|Açılış
|: 1.013,98
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|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
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1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler17:48
|EUREN
|23,76
|384.426.248
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.619.005
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|56.818.123
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.285.335
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|155.834.125
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.619.791
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|GESAN
|30,22
|186.007.046
|% -7,81
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|CRFSA
|35,76
|190.554.832
|% -7,02
|
|THYAO
|47,00
|5.421.138.975
|% 0,64
|
|EREGL
|31,24
|2.661.746.722
|% -6,02
|
|SISE
|22,30
|2.086.412.070
|% 0,36
|
|KRDMD
|13,17
|1.527.305.356
|% -5,86
|
|SASA
|42,58
|1.291.416.397
|% -3,14
|
|EKGYO
|2,60
|659.891.309
|% 0,39
|
|SEGYO
|1,18
|286.599.422
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,76
|940.177.888
|% 0,21
|
|DOHOL
|4,06
|695.262.786
|% 0,25
|
|ODAS
|2,83
|440.510.885
|% -3,08
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2357
|17,2631
|% 0,89
|
|Euro
|18,0248
|18,0571
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,8802
|20,9850
|% -0,60
|
|Frank
|17,2514
|17,3553
|% 0,03
|
|Riyal
|4,5859
|4,6089
|% 0,85
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-44,14
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-16,99
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.708
|6.829
|-111,00
|
|Yarım
|3.293
|3.340
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,04
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,35
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,95
|