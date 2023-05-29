***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.05.2023 09:38
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Latif Topbaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154247
BIST
13:214.783
En Düşük
|Değişim
|: 4,42%
|| 202,46
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2120,0796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1134
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2121,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2417
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:211.255,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.255,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KONYA
|2.865,50
|86.455.587
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|56.677.574
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.735.456
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|849.434.102
|% 9,99
|
|BASCM
|4,41
|11.898
|% 9,98
|
|SAMAT
|17,11
|136.133.700
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.255.997
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,45
|27.474.217
|% -1,87
|
|AEFES
|58,45
|269.713.988
|% -1,02
|
|THYAO
|147,50
|5.371.473.913
|% 3,65
|
|ISCTR
|10,84
|2.252.997.616
|% 2,85
|
|EKGYO
|7,42
|1.812.130.184
|% 5,40
|
|AKBNK
|14,96
|1.576.468.262
|% 3,10
|
|SISE
|39,84
|1.555.587.787
|% 6,52
|
|EKGYO
|7,42
|1.812.130.184
|% 5,40
|
|ISCTR
|10,84
|2.252.997.616
|% 2,85
|
|AKBNK
|14,96
|1.576.468.262
|% 3,10
|
|YKBNK
|9,45
|983.115.736
|% 3,17
|
|SKBNK
|2,27
|183.880.169
|% 3,18
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0713
|20,0764
|% 0,55
|
|Euro
|21,5671
|21,6182
|% 1,13
|
|Sterlin
|24,7150
|24,8389
|% 0,56
|
|Frank
|22,1270
|22,2603
|% 0,66
|
|Riyal
|5,3361
|5,3629
|% 0,52
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,25
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,98
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.093
|-224,00
|
|Tam
|8.883
|9.127
|-246,84
|
|Yarım
|4.367
|4.506
|-76,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.253
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,00
|0,02
|
|B. Petrol
|76,75
|76,75
|-0,23
|