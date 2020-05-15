***BIMAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
15.05.2020 17:05
***BIMAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler BIMAS
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TREBIMM00018 BIMAS Nakit Temettü Ödeme 42,5 50 15/05/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845433
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0219
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0507
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -3,48
|Açılış
|: 383,48
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,24
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3650
|8,4070
|% 0,41
|
|Frank
|7,0672
|7,1098
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8261
|1,8352
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-7,53
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.513
|-6,10
|
|Tam
|2.540
|2.578
|-6,20
|
|Yarım
|1.239
|1.260
|-3,10
|
|Çeyrek
|620
|630
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|0,09
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|B. Petrol
|35,37
|35,37
|2,87
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