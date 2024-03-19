***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.03.2024 08:59
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan tescil başvurusu neticesinde ilgil itescil işlemi 18.03.2024 tarihinde gerçekleşmiştir. Tescil başvurusuna konu tadil metni ektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260076
BIST
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11:018.737
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 19,21
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.764
11:0132,3388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0585
|Açılış
|: 33,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
11:0135,1506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0321
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0962
11:012.241,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,49
|Açılış
|: 2.241,04
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.239,03
BIST En Aktif Hisseler11:01
|PKART
|84,15
|16.979.644
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|8.919.549
|% 10,00
|
|ERSU
|25,76
|3.165.646
|% 9,99
|
|AVHOL
|52,90
|93.503.470
|% 9,98
|
|IZINV
|64,00
|30.105.176
|% 9,97
|
|UZERB
|320,00
|4.260.480
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|12.439.599
|% -9,97
|
|AKFYE
|26,64
|356.768.141
|% -6,92
|
|KENT
|982,00
|732.572
|% -6,48
|
|KLNMA
|35,80
|900.048
|% -5,49
|
|THYAO
|271,50
|2.490.481.766
|% 1,12
|
|TUPRS
|166,80
|936.813.526
|% 0,97
|
|MOGAN
|19,52
|881.783.206
|% -4,50
|
|ARTMS
|56,35
|690.604.006
|% -4,57
|
|DOAS
|305,75
|634.423.267
|% -1,69
|
|ZOREN
|5,24
|252.618.460
|% 0,19
|
|MOGAN
|19,52
|881.783.206
|% -4,50
|
|ISCTR
|10,34
|345.099.480
|% 0,10
|
|CEMAS
|5,28
|161.019.136
|% 3,53
|
|EKGYO
|10,46
|316.641.062
|% -0,76
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3338
|32,3388
|% 0,18
|
|Euro
|35,1196
|35,1506
|% -0,09
|
|Sterlin
|42,1010
|42,3120
|% -0,27
|
|Frank
|37,2759
|37,4627
|% -0,23
|
|Riyal
|8,8410
|8,8853
|% -0,03
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,95
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|905,17
|907,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,79
|1.014,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,81
|86,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,97
|2.155,17
|% 0,66
|