***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan tescil başvurusu neticesinde ilgil itescil işlemi 18.03.2024 tarihinde gerçekleşmiştir. Tescil başvurusuna konu tadil metni ektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260076BIST