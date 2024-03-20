***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
20.03.2024 12:21
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 18/03/2024 18/03/2024 11045
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260502
BIST
'
13:368.957
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 26,94
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
8.997
13:3632,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0433
|Açılış
|: 33,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
13:3635,1545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0364
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
13:362.243,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,39
|Açılış
|: 2.243,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:34
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|YAPRK
|451,75
|338.523.627
|% 9,98
|
|INTEM
|355,50
|114.961.108
|% 9,98
|
|JANTS
|281,25
|129.887.839
|% 9,97
|
|MEGMT
|47,66
|272.029.388
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|776.635.409
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.174.703
|% -9,91
|
|BSOKE
|20,24
|73.651.821
|% -9,56
|
|AKYHO
|5,98
|93.732.536
|% -6,56
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|THYAO
|278,00
|4.413.179.111
|% -0,09
|
|MIATK
|74,95
|3.727.746.367
|% 5,27
|
|YKBNK
|24,12
|2.794.388.182
|% 2,12
|
|TUPRS
|173,20
|2.370.720.064
|% -0,29
|
|KCHOL
|183,10
|2.360.671.387
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,48
|1.296.669.199
|% 2,43
|
|EKGYO
|10,88
|2.336.814.761
|% 2,16
|
|ISCTR
|10,75
|1.274.810.189
|% -0,19
|
|YKBNK
|24,12
|2.794.388.182
|% 2,12
|
|MOGAN
|21,54
|1.719.329.779
|% 9,95
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3857
|32,3909
|% 0,13
|
|Euro
|35,1429
|35,1537
|% -0,11
|
|Sterlin
|41,9743
|42,1847
|% -0,52
|
|Frank
|37,0741
|37,2600
|% -0,73
|
|Riyal
|8,8194
|8,8636
|% -0,27
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,85
|% 0,66
|
|Platin
|894,89
|896,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,56
|986,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,81
|86,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,05
|2.154,34
|% 0,66
|