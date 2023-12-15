***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023 - 30.09.2023 dönemine ilişkin ara dönem faaliyet raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226256BIST