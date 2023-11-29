***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.11.2023 tarih ve 2023/14 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, %89 oranında pay sahibi olduğumuz Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz hazırlıklarının başlatılmasına karar verilmiştir.Süreç hakkındaki gelişmeler ayrıca KAP'ta duyurulacaktır.Kamouyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220760BIST