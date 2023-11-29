***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2023 09:18
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.11.2023 tarih ve 2023/14 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, %89 oranında pay sahibi olduğumuz Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz hazırlıklarının başlatılmasına karar verilmiştir.
Süreç hakkındaki gelişmeler ayrıca KAP'ta duyurulacaktır.
Kamouyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220760
BIST
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12:568.062
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -31,20
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.052
En Yüksek
8.125
12:5628,9005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0041
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
12:5631,7405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0416
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7217
12:561.895,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.893,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler12:56
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|88.185.101
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|253.585.317
|% 9,99
|
|SAMAT
|43,14
|91.335.860
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
|
|HURGZ
|5,76
|236.228.495
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|88.541.460
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|57.126.141
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|649.142.323
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.743.635
|% -9,93
|
|THYAO
|257,25
|4.195.562.135
|% -1,44
|
|SASA
|50,10
|2.424.794.227
|% 2,04
|
|TUPRS
|156,50
|2.132.668.226
|% 0,32
|
|EREGL
|41,28
|1.415.051.442
|% 0,54
|
|AKBNK
|33,94
|1.400.696.133
|% 0,41
|
|ZOREN
|5,25
|368.984.576
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,40
|1.338.631.794
|% 0,94
|
|EKGYO
|7,51
|510.216.743
|% 0,13
|
|ISCTR
|22,18
|1.223.867.843
|% 0,09
|
|HEKTS
|22,64
|1.127.561.341
|% 2,91
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8942
|28,9005
|% -0,01
|
|Euro
|31,7286
|31,7405
|% -0,13
|
|Sterlin
|36,5591
|36,7424
|% -0,06
|
|Frank
|32,8570
|33,0549
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6851
|7,7236
|% 0,03
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,90
|24,93
|% 0,66
|
|Platin
|939,13
|940,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,95
|1.048,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,78
|81,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,27
|2.038,56
|% 0,66
|