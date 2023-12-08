***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2023 09:46
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.12.2023 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimiz bünyesinde finansal teknolojiler alanında hizmet vermesi planlanan 1000 Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiş ve kuruluş işlemleri başlatılmıştır. Süreç hakkındaki gelişmeler ayrıca KAP'ta duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223866
BIST
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18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
0
En Yüksek
0
18:0528,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0576
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9769
En Düşük
28,8650
18:0531,2429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0222
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,4511
En Düşük
31,1769
18:051.890,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.890,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.893,94
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|141,20
|181.078.985
|% 150,00
|
|ULKER
|83,95
|610.170.930
|% 0,00
|
|SEKFK
|16,26
|40.610.075
|% 0,00
|
|PKART
|40,16
|1.839.038
|% 0,00
|
|USAK
|12,08
|56.173.609
|% 0,00
|
|ULKER
|83,95
|610.170.930
|% 0,00
|
|SEKFK
|16,26
|40.610.075
|% 0,00
|
|PKART
|40,16
|1.839.038
|% 0,00
|
|USAK
|12,08
|56.173.609
|% 0,00
|
|VAKFN
|5,32
|81.933.839
|% 0,00
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% 0,00
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9716
|28,9756
|% 0,20
|
|Euro
|31,2328
|31,2429
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,3324
|36,5146
|% 0,10
|
|Frank
|32,9386
|33,1370
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6942
|7,7328
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,81
|23,83
|% 0,66
|
|Platin
|915,96
|918,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,29
|983,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,65
|75,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,72
|2.030,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:05XU100
Endeks 7, 979 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 83, 873.00 milyon TL de
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
-
17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında