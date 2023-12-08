***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.12.2023 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimiz bünyesinde finansal teknolojiler alanında hizmet vermesi planlanan 1000 Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiş ve kuruluş işlemleri başlatılmıştır. Süreç hakkındaki gelişmeler ayrıca KAP'ta duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223866BIST