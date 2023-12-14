***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2023 09:35
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal teknolojiler alanında faaliyet göstermesi planlanan "1000 Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi" unvanlı şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225674
BIST
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10:367.609
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 79,98
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.605
En Yüksek
7.652
10:3629,0508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0745
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0530
En Düşük
28,9294
10:3631,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1437
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,7489
En Düşük
31,4821
10:361.897,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 13,24
|Açılış
|: 1.897,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.902,46
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler10:36
|EDIP
|22,32
|67.314.862
|% 8,35
|
|FONET
|7,18
|19.408.273
|% 6,69
|
|KONKA
|46,76
|49.650.770
|% 6,27
|
|ERSU
|8,59
|1.000.281
|% 5,79
|
|MERCN
|12,89
|8.007.593
|% 5,66
|
|SAMAT
|55,10
|6.553.594
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|88.810.133
|% -9,82
|
|OTTO
|320,50
|30.768
|% -6,97
|
|CATES
|70,80
|419.976.405
|% -5,91
|
|OZSUB
|28,06
|37.390.338
|% -4,82
|
|THYAO
|243,80
|1.149.035.201
|% 1,04
|
|AKBNK
|37,66
|765.371.172
|% 2,39
|
|ISCTR
|22,84
|578.902.365
|% 2,33
|
|YKBNK
|20,96
|571.933.803
|% 3,25
|
|EREGL
|38,40
|518.563.441
|% 1,69
|
|EKGYO
|7,06
|236.884.399
|% 1,44
|
|YKBNK
|20,96
|571.933.803
|% 3,25
|
|ISCTR
|22,84
|578.902.365
|% 2,33
|
|BEGYO
|3,95
|88.810.133
|% -9,82
|
|AKBNK
|37,66
|765.371.172
|% 2,39
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0444
|29,0508
|% 0,26
|
|Euro
|31,6779
|31,6938
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,5610
|36,7444
|% 0,24
|
|Frank
|33,2067
|33,4067
|% 0,29
|
|Riyal
|7,7209
|7,7596
|% 0,26
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,83
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|937,61
|941,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,71
|1.000,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,75
|74,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,46
|2.030,82
|% 0,66
|