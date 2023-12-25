***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2023 09:20
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımlarımızdan Go Sharing B.V.'nin de dahil olduğu Brüksel mikromobilite ihalesi 22.12.2023 tarihinde sonuçlanmıştır. Buna göre Go Sharing B.V., toplam 600 moped kotası dahilinde 300 moped ile Brüksel'de üç yıllığına faaliyet göstermeye hak kazanmıştır. Brüksel operasyonunun 2024 yılı ilk çeyrek dönemi içinde başlatılması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228273
BIST
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11:517.392
En Düşük
|Değişim
|: -2,19%
|| -165,71
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
11:5129,2773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0666
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
11:5132,3472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1203
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3472
En Düşük
31,9048
11:511.932,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.932,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler11:49
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|MSGYO
|16,55
|9.577.719
|% 9,46
|
|PRZMA
|32,64
|27.687.525
|% 7,02
|
|SKBNK
|5,67
|198.892.705
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|6.554.812
|% -10,00
|
|FENER
|88,85
|254.603.559
|% -9,98
|
|SMART
|30,86
|22.794.960
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|58.876.118
|% -9,98
|
|THYAO
|228,80
|1.453.488.030
|% -1,80
|
|TUPRS
|145,50
|1.290.901.665
|% 0,48
|
|KBORU
|48,00
|808.484.885
|% 1,74
|
|ISCTR
|23,20
|787.645.470
|% -2,44
|
|AKBNK
|38,22
|756.988.552
|% -2,40
|
|BEGYO
|2,81
|109.614.420
|% 0,72
|
|EKGYO
|6,94
|242.861.743
|% -1,98
|
|IHLAS
|1,00
|34.631.752
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,76
|61.228.615
|% -2,76
|
|ISCTR
|23,20
|787.645.470
|% -2,44
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2639
|29,2709
|% 0,21
|
|Euro
|32,2560
|32,3828
|% 0,48
|
|Sterlin
|37,0581
|37,2439
|% 0,17
|
|Frank
|34,0402
|34,2453
|% 0,10
|
|Riyal
|7,7792
|7,8182
|% 0,20
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|