***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımlarımızdan Go Sharing B.V.'nin de dahil olduğu Brüksel mikromobilite ihalesi 22.12.2023 tarihinde sonuçlanmıştır. Buna göre Go Sharing B.V., toplam 600 moped kotası dahilinde 300 moped ile Brüksel'de üç yıllığına faaliyet göstermeye hak kazanmıştır. Brüksel operasyonunun 2024 yılı ilk çeyrek dönemi içinde başlatılması planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228273BIST