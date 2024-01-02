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***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.01.2024 09:21
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırımlarımızdan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi, kayıtlı sermaye sistemine geçiş için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Sürece ilişkin gelişmeler ayrıca KAP üzerinden duyurulacaktıır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231058


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BIST En Aktif Hisseler10:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUYAS 58,90 37.094.764 % 9,99  
FLAP 12,01 45.453.032 % 9,98  
MARBL 14,90 40.194.620 % 9,96  
VKING 26,94 2.046.105 % 9,96  
AVGYO 9,44 7.469.697 % 9,90  
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10:40 Alış Satış %  
Dolar 29,6981 29,7064 % 0,65  
Euro 32,7608 32,7770 % 0,24  
Sterlin 37,7201 37,9093 % 0,77  
Frank 35,0166 35,2275 % 0,13  
Riyal 7,8954 7,9350 % 0,61  
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10:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,04 24,06 % 0,66  
Platin 989,09 990,62 % 0,66  
Paladyum 1.098,49 1.105,61 % 0,66  
Brent Pet. 78,40 78,40 % 0,66  
Altın Ons 2.074,88 2.075,22 % 0,66  
Seans Raporu 10:40
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