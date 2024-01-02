***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 09:21
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımlarımızdan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi, kayıtlı sermaye sistemine geçiş için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Sürece ilişkin gelişmeler ayrıca KAP üzerinden duyurulacaktıır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231058
BIST
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10:417.596
En Düşük
|Değişim
|: 1,68%
|| 125,39
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.596
10:4129,7082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1948
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,7082
En Düşük
29,4693
10:4132,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0873
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,8103
En Düşük
32,5590
10:411.981,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 23,27
|Açılış
|: 1.981,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.982,33
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler10:40
|KUYAS
|58,90
|37.094.764
|% 9,99
|
|FLAP
|12,01
|45.453.032
|% 9,98
|
|MARBL
|14,90
|40.194.620
|% 9,96
|
|VKING
|26,94
|2.046.105
|% 9,96
|
|AVGYO
|9,44
|7.469.697
|% 9,90
|
|BAYRK
|15,12
|17.363.340
|% -10,00
|
|SUWEN
|23,12
|45.147.565
|% -9,97
|
|DIRIT
|10,26
|136.212
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,50
|10.545.860
|% -6,73
|
|NTGAZ
|21,68
|44.731.036
|% -6,15
|
|GUBRF
|165,20
|2.826.138.939
|% 7,41
|
|THYAO
|236,20
|1.709.073.347
|% 3,32
|
|YKBNK
|19,88
|769.684.481
|% 1,74
|
|AKBNK
|37,22
|678.031.630
|% 1,92
|
|EREGL
|41,72
|664.640.968
|% 1,76
|
|SKBNK
|4,32
|336.485.659
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,04
|283.847.351
|% 2,33
|
|YKBNK
|19,88
|769.684.481
|% 1,74
|
|ISCTR
|23,80
|516.505.930
|% 1,88
|
|AKBNK
|37,22
|678.031.630
|% 1,92
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,6981
|29,7064
|% 0,65
|
|Euro
|32,7608
|32,7770
|% 0,24
|
|Sterlin
|37,7201
|37,9093
|% 0,77
|
|Frank
|35,0166
|35,2275
|% 0,13
|
|Riyal
|7,8954
|7,9350
|% 0,61
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,04
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|989,09
|990,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.098,49
|1.105,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,40
|78,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,88
|2.075,22
|% 0,66
|