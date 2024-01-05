***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. yatırımlarımızdan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Rating Notunu "TR AA", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Rating Notunu "TR A-1", görünümlerini ise Kararlı olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232919BIST