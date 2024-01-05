***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2024 09:50
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. yatırımlarımızdan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Rating Notunu "TR AA", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Rating Notunu "TR A-1", görünümlerini ise Kararlı olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232919
BIST
'
10:457.557
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 9,35
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.552
En Yüksek
7.586
10:4529,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0865
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9191
En Düşük
29,6586
10:4532,6401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0444
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7877
En Düşük
32,5655
10:451.960,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.960,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler10:45
|KCAER
|32,26
|267.361.034
|% 9,95
|
|GARFA
|91,75
|57.824.645
|% 9,95
|
|DIRIT
|13,00
|888.979
|% 9,24
|
|GMTAS
|8,34
|10.181.177
|% 8,74
|
|ATSYH
|49,80
|255.325
|% 8,26
|
|SANEL
|27,90
|3.396.481
|% -7,92
|
|EMNIS
|87,00
|38.106
|% -7,20
|
|QNBFB
|287,50
|1.218.138
|% -6,35
|
|BASCM
|8,51
|85.313
|% -4,70
|
|TEKTU
|3,06
|20.715.547
|% -4,08
|
|THYAO
|234,50
|1.410.264.186
|% 0,51
|
|ISCTR
|22,96
|791.392.980
|% 0,00
|
|GUBRF
|158,30
|681.971.073
|% -2,04
|
|AKBNK
|35,96
|584.329.765
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,86
|536.951.176
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,47
|297.658.210
|% 5,18
|
|EKGYO
|7,35
|324.202.763
|% 1,24
|
|QUAGR
|4,25
|179.397.810
|% 0,71
|
|BEGYO
|3,54
|135.915.303
|% 3,81
|
|ISCTR
|22,96
|791.392.980
|% 0,00
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8353
|29,8412
|% 0,29
|
|Euro
|32,6249
|32,6401
|% -0,14
|
|Sterlin
|37,7036
|37,8927
|% 0,22
|
|Frank
|34,8718
|35,0819
|% 0,04
|
|Riyal
|7,9317
|7,9715
|% 0,28
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,04
|23,07
|% 0,66
|
|Platin
|948,84
|952,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,78
|1.039,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,89
|77,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,04
|2.043,30
|% 0,66
|